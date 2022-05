Marché du terroir et des artisans Vrécourt 88140 Vrécourt Catégories d’évènement: Vosges

Marché du terroir et des artisans Vrécourt 88140, 5 juin 2022 09:00, Vrécourt. Dimanche 5 juin, 09h00 Sur place Entrée libre association.jeunesseetloisirs@gmail.com Marché d’artisans et producteurs locaux Objectif: Mettre en contact des consommateurs friands de produits locaux et de qualité et des producteurs et artisans locaux.

Les produits vendus en buvette et restauration lors de cet évènement sont tirés des étals des artisans. Ainsi, vous pourrez déguster notre célèbre planche du terroir.

Réservation souhaitée par SMS de préférence au 06 13 40 05 12.

