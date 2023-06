Séjour d’échange culturel en Italie Vrbo Property, Rome (Italie) Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Séjour d’échange culturel en Italie Vrbo Property, Rome (Italie) Paris, 31 juillet 2023, Paris. Séjour d’échange culturel en Italie 31 juillet et 6 août Vrbo Property, Rome (Italie) Le séjour d’echanges culturel en Italie consiste à développer la mobilité des jeunes issus de quartiers en QPV, de sensibiliser à une culture européenne différente, de développer leur connaissances culturels et historiques. Vrbo Property, Rome (Italie) Quartiere IX Appio Latino, Rome, Paris 75008 Quartier de l’Europe Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/cs3quartiers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T07:30:00+02:00 – 2023-07-31T08:00:00+02:00

Catégorie d'Évènement: Paris
Italie culturel langues étrangeres

Age min: 12
Age max: 16

