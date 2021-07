VRB TOUR ; RANDONNÉE VÉLO DE ANCENIS À NANTES Ancenis-Saint-Géréon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

VRB TOUR ; RANDONNÉE VÉLO DE ANCENIS À NANTES 2021-07-10 09:30:00 – 2021-07-10 02:00:00

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

À l’occasion des 25 ans de SUN, embarquez pour le Vélo-Radio-Bateau Tour entre Cholet, Nantes et Saint-Nazaire du 9 au 11 juillet.

Le samedi 10 juillet, rejoignez-nous lors de notre rando-vélo d’Ancenis à Nantes, avec une pause à Oudon ponctuée d’animations :

? Rando vélo d’Ancenis à Nantes, sur inscription (nombre limité).

? Vélorution dans les rues de Nantes et de Rezé en compagnie des Les Crieurs et de Vélorution Nantes

? Deuxième soirée de festivités à Transfert & Co avec une émission spéciale, un concert de Francky Goes To Pointe à Pitre , un karaoké-vélo avec Radioscoutisme – Karaoké Scout , une balade sonore et visuelle avec Etrange Miroir et une animation spéciale 25 ans de l’émission Dérapages Nocturnes depuis nos studios nantais.

Le SUN débarque en Pays d’Ancenis le samedi 10 juillet , rejoignez-les lors d’une rando-vélo au départ d’Ancenis-Saint-Géréon !

+33 2 40 13 32 13 http://www.lesonunique.com/content/vrb-tour-sun-179342

