Gratuit : non Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet 2021, SUN invite petits et grands, auditeurs et non auditeurs, gens d’ici et d’ailleurs, à prendre part à un festival itinérant gratuit, le VRB Tour pour vélo-radio-bateau, passant par les trois villes-étapes où SUN a installé ses studios : Nantes, Cholet et Saint-Nazaire.L’objectif ? Mettre en avant la richesse naturelle, culturelle, patrimoniale, sportive… de notre territoire ligérien en allant à la rencontre des acteurs, talents, habitants… de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. L’itinéraire parcouru et les animations organisées dans chacune des villes seront également vécus à l’antenne.Au programme :Vendredi 9 juillet 2021 :- Place Rougé à Cholet : 17h à 19h – émission avec live acoustique de Fyrs / 19h à 20h – mix DJ des Vinyliques Anonymes et de DJ K-LIZ / 20h à 21h – concert des Tourangeaux de Lakun Kayri / 21h à 23h – DJ set de rap français, toujours aux couleurs de SUN avec l’animateur de M’Ondes Sonores : Blacksad.Samedi 10 juillet 2021 : D’Ancenis à Rezé9h30 à 16h30 : rando vélo ligérienne au départ d’Ancenis (Jardin de l’Eperon) jusqu’au cours Saint-André à Nantes, en passant par Oudon pour une pause déjeuner ponctuée d’animations radiophoniques de 11h à 13h. La rando-vélo nécessite de s’inscrire (www.lesonunique.com), le nombre de places étant limité. 16h30 à 18h : Vélorution au départ du cours Saint-André en compagnie du collectif Vélorution de Nantes et des Crieurs, pour une parade cycliste en musique et dans la bonne humeur jusqu’à notre lieu de festivités pour la deuxième soirée : le site de Transfert à Rezé. de 17h30 à 1h à Transfert – Rezé : mix, émission, concert, balade cycliste sonore et visuelle.Dimanche 11 juillet 2021 : De Nantes à St-Nazaire10h30 à 17h30 : remontée de la Loire à bord des bateaux de l’ABPN au départ du quai Fernand Crouan à Nantes, à proximité du Carrousel des Mondes Marins. Plaisanciers, associations nautiques et autres navigateurs sont invités à suivre nos bateaux affrétés pour l’occasion. La remontée fera escale à Indre de 11h30 à 13h pour une pause déjeuner ponctuée d’animations radiophoniques, dont la lecture du conte « Le Dragon Rouge » par Nathalie Mouton, conceptrice de contenus jeune public pour notre webradio SUN Junior. 17h30 à 18h30 : débarquement à Saint-Nazaire pour une émission spéciale avec un live des Bouskidou, groupe de rock incontournable des enfants depuis pas moins de 40 ans. Nantes et communes de la métropole . Nantes

