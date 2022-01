Vrai ou faux ? La fabrique du doute appliquée à la transition énergétique La REcyclerie, 7 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 07 février 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

Notre Affaire à Tous, 350.org, La REcyclerie et la plateforme CaptainFact vous invitent à une conférence interactive le lundi 7 février de 18h à 20h à La Recyclerie !

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

Cet évènement sera l’occasion :

– de découvrir les stratégies de Total et de l’industrie fossile pour empêcher l’action climatique depuis 50 ans;

– d’analyser, au prisme de la fabrique du doute, le bien fondé des arguments actuels contre la transition énergétique qui émanent de l’industrie fossile et notamment de la multinationale TotalEnergies;

– de découvrir comment nous citoyens et citoyennes pouvons nous outiller contre la désinformation en général dans un contexte pré-électoral.

La conférence se fera dans un format inversée et interactif : les experts invités répondront à vos interrogations et représentations autour de 4 arguments clés de l’industrie fossile pour continuer à retarder l’action climatique.

La conférence fera l’objet d’un travail collaboratif de fact-checking par les membres de la plateforme CaptainFact pour garantir la qualité et la légitimité des échanges. Ce sera également l’occasion pour eux de nous présenter leur travail et les outils accessibles à tou.te.s pour s’armer contre la désinformation en général.On vous en dit plus très bientôt !

PASS VACCINAL

Cet évènement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 6 mois

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/4Eh859btw

Date complète :

