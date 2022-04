VRAI-MENT · De l’intime à la fiction MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 7 mai 2022, Paris.

Le samedi 07 mai 2022

de 16h00 à 17h00

. gratuit Entrée libre sur réservation

Le récit-fiction de nos vies peut-il participer à un processus de dépassement ? Dans le cadre du festival “Les Remontantes”.

Un groupe d’artistes amateur·trice·s volontaires, accompagné par la compagnie théâtrale Le Groupe Fantôme, ont transformé un événement marquant de leur vie personnelle en récit fictif.

Venez découvrir les ressorts d’une dramaturgie créative où le réel se confond avec la fiction. La création d’un objet artistique peut-elle sublimer un souvenir ?

Compagnie : Groupe Fantôme

Artistes : Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson

En partenariat avec Les Plateaux Sauvages

Spectacle issu d’un atelier de création de la MPAA

LE GROUPE FANTÔME

Clément Aubert, Romain Cottard et Paul Jeanson créent Le Groupe Fantôme en 2020. Pendant dix ans, ils ont travaillé en tant qu’auteurs, acteurs et collaborateurs artistiques au sein de la compagnie Les Sans Cou dont ils étaient, avec Igor Mendjisky et Arnaud Pfeiffer, les membres fondateurs. Ensemble, ils ont créé entre autres J’ai couru comme dans un rêve, Idem et Notre crâne comme accessoire. Paul Jeanson a également écrit et mis en scène Betty Colls avant d’écrire et mettre en scène Je préfère être un météore avec Romain Cottard en 2016. En 2020, ce dernier collabore avec Lorraine de Sagazan à la mise en scène et à la dramaturgie de La Vie invisible créé à la Comédie de Valence. Clément Aubert tourne régulièrement pour la télévision et le cinéma.

MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 37/39 rue Saint-Blaise 75020 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/vrai-ment-lintime-fiction 0146349490 saint-blaise@mpaa.fr https://fb.me/e/1H6IkwATW https://fb.me/e/1H6IkwATW https://www.mpaa.fr/programmation/vrai-ment-lintime-fiction

© Pauline Le Goff