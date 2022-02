VRAI Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz, 8 avril 2022, Rennes.

VRAI

du vendredi 8 avril au samedi 9 avril à Lillico, Rennes / Salle Guy Ropartz

La volonté première des membres de l’équipe serait d’en dire le moins possible ici sur ce que vous allez voir. N’ayant pas les mêmes facultés d’expression à l’oral comme à l’écrit, ils ont eu bien du mal à s’accorder sur quoi dire vraiment pour présenter le spectacle en amont. Ne maitrisant pas non plus tous les paramètres, il leur a semblé plus pertinent d’en dire le moins possible afin de ne pas vous raconter de bêtises sur le contenu de la pièce. Enfin, afin de ne pas conditionner au préalable vos sens et votre manière d’appréhender cette représentation, quoi de mieux que d’en savoir le moins possible… Ce qui peut être dit de « VRAI », c’est qu’il s’agit d’un objet vivant non identifié, que vous serez spectateur privilégié, très privilégié, d’une relation imprévisible et d’un paysage intriguant se déployant au plus près de vous, à fleur de regards, entre installation plastique et théâtre du vivant. Venez donc jouer au jeu de la curiosité et faites confiance à votre instinct, dans l’instant !

7€ / 9€

Objet Vivant Non Identifié – Tout public dès 8 ans – 50 mn – Sacekripa – Haute-Garonne

Lillico,Rennes / Salle Guy Ropartz 14 rue Guy Ropartz Rennes Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T19:50:00;2022-04-09T19:00:00 2022-04-09T19:50:00