Lannion, 2 avril 2022

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion

2022-04-02

Lannion Côtes d’Armor Lannion

Est-il possible de voir pousser un arbre au milieu d’un plancher ? Et qu’autour de cet arbre deux présences s’observent, se jaugent,

cohabitent ensemble, en s’accoutumant à une réciproque étrangeté ? L’un est un jongleur émérite, coutumier des lancers d’objets en tous genres, et de quelques ratages, l’autre est totalement autre. Ordinaire cependant, nullement fantastique mais plutôt imprévisible. Il appartient à la catégorie des êtres les plus libres, les plus franchement spontanés. Et voici une drôle d’union, une complicité sauvage, ombrageuse parfois, féroce jamais, surprenante soyez en sûr. Le spectacle de ce duo hors du commun se déploie dans un espace octogonal, baigné d’une atmosphère presque loufoque. L’événement est rare, caressant. Il s’offre aux regards derrière une clôture de plexiglas. Un système de protection pourrait-on croire ? Mais le danger est nul. Ce spectacle doux, soyeux même, est beau et vrai, merveilleusement vrai, aussi vrai que la Terre tourne autour du Soleil pendant que des arbres grandissent sur la scène d’un théâtre.

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

