du vendredi 12 novembre au dimanche 14 novembre à Sous Chapiteau

Afin de laisser place à vos sens et à votre instinct, la volonté première des membres de l’équipe est d’en dire le moins possible ici sur ce que vous allez voir dans VRAI. Les règles actuelles de la communication nous incitent tout de même à vous dire quelques mots. Festival La Nuit du Cirque

10€ / 5 €

Objet Vivant Non Identifié. Faites-nous confiance! Sous Chapiteau Indre 44610 Indre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-12T22:00:00 2021-11-12T23:00:00;2021-11-13T17:30:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:30:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:00:00;2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T19:00:00

