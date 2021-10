Vrai – Cie Sacékripa – Festival La Nuit du Cirque Salle Les 3 Iles, 14 novembre 2021, Indre.

2021-11-14 Représentations du 12 au 14 novembre 2021

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 5 € / 10 € BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations du 12 au 14 novembre 2021

Objet Vivant Non Identifié. Faites-nous confiance ! Afin de laisser place à vos sens et à votre instinct, la volonté première des membres de l’équipe est d’en dire le moins possible ici sur ce que vous allez voir dans VRAI. Les règles actuelles de la communication nous incitent tout de même à vous dire quelques mots. Objectif premier et sans démagogie : titiller votre curiosité et vous donner envie de voir VRAI. Il s’agira donc d’être spectateur d’une relation imprévisible et d’un paysage intrigant. Vivez la singularité de l’instant. Être bousculé tendrement par la puissance de ce qu’il se passe fait de cet “objet spectacle” un ovni vraiment vrai. De et avec Etienne Manceau et Candide Lecat Durée : 50 min. Public : à partir de 8 ans – en famille. Dans le cadre du Festival La Nuit du Cirque (du 12 au 14 novembre 2021)

Salle Les 3 Iles adresse1} Indre 44610

https://www.theatreonyx.fr