VRAI

du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre

Centre culturel Alban-Minville

### Cie Sacékripa Afin de laisser place aux sens et à l’instinct, la volonté première est d’en dire le moins possible sur ce qu’est _VRAI_. Les règles actuelles de la communication nous incitent tout de même à en dire quelques mots. Il s’agira donc d’être spectateur d’une relation imprévisible et d’un paysage intriguant entre installation plastique et théâtre du vivant. **De et avec** Etienne Manceau & Candide Lecat **Oeil extérieur** : Sylvain Cousin **Conseil artistique** : Julien Scholl **Création lumière** : Hugo Oudin **Construction** : Franck Breuil **Régie de tournée** : Hugo Oudin ou Christophe Payot **Photos** : Julien Vittecoq **Production** : Cie Sacékripa **Administration** : Lucile Hortala **Diffusion** : Manon Durieux

