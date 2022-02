VRAC Pont de bois : groupement d’achats de produits bio et/ou locaux à prix accessibles Maison de quartier Jacques-Brel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

VRAC Pont de bois : groupement d'achats de produits bio et/ou locaux à prix accessibles

Maison de quartier Jacques-Brel, 8 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

VRAC, comment ça marche ? 1 Je choisis mes produits dans le catalogue sur le site internet (rubrique Adhérer et Commander) : [[https://hdf.vrac-asso.org/](https://hdf.vrac-asso.org/)](https://hdf.vrac-asso.org/) 2 J’adhère à l’association VRAC Hauts-de-France à 1€ pour les habitant.e.s du quartier Pont de Bois avec revenus modestes ou 20€ pour les autres (paiement sur place lors de la livraison) 3 Je passe commande soit sur internet durant une semaine par mois, soit en présentiel lors de la permanence à la MDQ Jacques Brel un mardi par mois (voir les horaires de l’évènement ou le calendrier du catalogue VRAC) 4 VRAC commande chez des producteurs bio et/ou locaux et organise la livraison 5 Deux semaines plus tard, je viens chercher ma commande lors de l’épicerie éphémere organisée par VRAC à la MDQ Jacques Brel à Pont de Bois ! (voir le calendrier du catalogue VRAC) Suivez l’association sur Facebook : [https://www.facebook.com/VRAC-Hauts-de-France-111214731456571/](https://www.facebook.com/VRAC-Hauts-de-France-111214731456571/)

Venez découvrir les produits bio et/ou locaux de VRAC Hauts-de-France lors des permanences à la maison de quartier Jacques-Brel : café, miel, pâtes, fruits secs, etc..il y en pour tous les goûts ! Maison de quartier Jacques-Brel Chemin de bergères 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

