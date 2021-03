Voyou, 28 mai 2021-28 mai 2021, Hérouville-Saint-Clair.

Voyou 2021-05-28 20:00:00 Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Trompette en bouche et coeur sur la main, Voyou a débarqué sans crier gare il y a deux ans, accompagné de son drôle de tube «Seul sur ton tandem».

Le jeune Lillois a depuis fait un beau chemin et son premier album «Les bruits de la ville» a soufflé un vent de fraîcheur sur la chanson française. Car sa pop, généreuse et ambitieuse, brille par son inventivité. Cuivres, choeurs féminins, sonorités synthétiques : chaque nouvelle écoute impressionne et révèle un peu plus la richesse de ses arrangements.

En ces temps de gestes barrières et de distanciation sociale, Voyou nous ouvre grand ses bras et son coeur et fait du bien avec ses chansons à la bonne humeur contagieuse

Source : BBC

Informations et réservations sur le site du BBC.

+33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/

