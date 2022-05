Voyons voir à Buropolis – Roy Köhnke, 26 mai 2022, .

Voyons voir à Buropolis – Roy Köhnke

2022-05-26 – 2022-07-16

Buropolis (Yes we camp), Uklukk et voyons voir s’associent pour mettre en place un cycle de résidence et d’exposition au 9ème étage de Buropolis jusqu’à fin juillet 2022.



Le sixième résident est Roy Köhnke.

Il sera en résidence à Buropolis du 3 avril au 29 mai 2022

Son exposition sera visible du 26 mai 2022 au 16 juillet



Being flesh / A work in progress est une exposition laboratoire. Elle est la première situation d’un projet de recherche toujours en cours qui confronte sculpture et imagerie médicale ; Bulk flesh studies.



Inspiré par l’histoire des sciences anatomiques, le projet se développe depuis 2021 en collaboration avec un institut spécialisé, le CRMBM à Marseille. Being flesh / A work in progress restitue trois mois d’expérimentations partagées entre l’atelier et le laboratoire.



Buropolis (Yes we camp) et Uklukk

Sortie de résidence

