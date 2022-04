Voyons voir à Buropolis – Mille Cent Neuf Mètres – Puits Yvon Morandat Marseille 9e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 9e Arrondissement.

Voyons voir à Buropolis – Mille Cent Neuf Mètres – Puits Yvon Morandat Buropolis 343 Bd Romain Rolland Marseille 9e Arrondissement

2022-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 19:00:00 Buropolis 343 Bd Romain Rolland

Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement

Proposé par voyons voir art contemporain et territoire.



Cette exposition au 9e étage de Buropolis, est un nouveau contexte proposé à l’installation de Claire Dantzer et Pierre Lambert réalisée au Puits Yvon Morandat à Gardanne pendant pour les Routes 6 du Printemps de l’Art Contemporain en 2019.



Aujourd’hui ce puits est condamné et recouvert d’une dalle de béton, la nappe phréatique y a repris ses droits et occupe les deux tiers du puits. Cette obstruction autant physique que visuelle de l’accès aux galeries souterraines ouvre par ailleurs une percée dans notre imaginaire. L’intervention de Claire Dantzer et Pierre Lambert sur site donne suite à des photographies, un film ainsi qu’un plan ont été réalisés pour documenter les œuvres réalisées dans l’espace public, ainsi que la performance dans l’idée d’une présentation future.



L’exposition à Buropolis sera l’occasion d’échanges autour de la question de la culture ouvrière, de sa mémoire et de sa transmission. Discussion organisée le 23 avril à 14h avec les artistes Claire Dantzer Pierre Lambert.

Claire Dantzer Pierre Lambert

https://p-a-c.fr/les-membres/voyons-voir-art-contemporain-et-territoire/voyons-voir-a-buropolis-mille-cent-neuf-metres-puits-yvon-morandat

Proposé par voyons voir art contemporain et territoire.



Cette exposition au 9e étage de Buropolis, est un nouveau contexte proposé à l’installation de Claire Dantzer et Pierre Lambert réalisée au Puits Yvon Morandat à Gardanne pendant pour les Routes 6 du Printemps de l’Art Contemporain en 2019.



Aujourd’hui ce puits est condamné et recouvert d’une dalle de béton, la nappe phréatique y a repris ses droits et occupe les deux tiers du puits. Cette obstruction autant physique que visuelle de l’accès aux galeries souterraines ouvre par ailleurs une percée dans notre imaginaire. L’intervention de Claire Dantzer et Pierre Lambert sur site donne suite à des photographies, un film ainsi qu’un plan ont été réalisés pour documenter les œuvres réalisées dans l’espace public, ainsi que la performance dans l’idée d’une présentation future.



L’exposition à Buropolis sera l’occasion d’échanges autour de la question de la culture ouvrière, de sa mémoire et de sa transmission. Discussion organisée le 23 avril à 14h avec les artistes Claire Dantzer Pierre Lambert.

Buropolis 343 Bd Romain Rolland Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-08 par