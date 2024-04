Voy’elles – Choeur de femmes et chants du monde Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 17:00 –

Gratuit : non 10 € sur réservation indispensable à voyelles_choeurdefemmes@orange.fr

Concert. Voy’elles est un chœur de 9 femmes de Montpellier, joyeuses et piquantes, unies par la polyphonies. Direction : Isabelle Morelli

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61