Voya(je)s L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer Marseille 2e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Après 3 années de rencontres, de cafés, de discussions et de récoltes de récits de vies avec celles et ceux qu’on n’entend pas, il s’agit de porter les voix de ces êtres de lumière aux parcours de vies chaotiques.

Regarder le monde avec des yeux qui cherchent frénétiquement un nouveau destin sur un chemin semé de doutes et de peurs. Être étranger, celui qu’on ne comprend pas, celui qu’on n’entend pas, celui dont on se méfie.



Je suis un étranger dans ce monde disait Le prophète de Khalil Gibran.



Cette affirmation est-elle encore une réalité ? La peur de l’autre va-t-elle enfin se dissiper ? Comment inscrire le parcours de chacun.e dans une humanité et non pas dans une marginalité ? La peur de l’autre est destructrice. Elle réduit le lien et déshumanise le monde à petit feu. Mais partir pour ne pas mourir, pour vivre, pour aimer, c’est comment ?



Mais, il s'agit également de donner à voir une autre façon de voyager que celle de l'exil.



Voya(je)s, c’est comparer des paroles. Celles de déraciné.e.s qui partent pour un aller sans retour pour la vie, et celles de voyageur.euse.s qui partent pour un voyage intérieur avec la possibilité de revenir. Voya(je)s, c’est parler toutes les langues pour répandre une parole universelle.



Cie Théâtre de la mer Tout public 60min | Mise en scène Louisa Amouche | Jeu Antoine Mahaut, Bruno Bonomo, Marie Salemi | Montage des textes Jérôme Beaufils | Création lumière Jean-Louis Floro | Création musicale Eric Petit | Décors Nicole Mandil-Autard | Avec la voix des participant.e.s 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-06

L’R de la mer Compagnie Théâtre de la Mer 53 rue de la Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

