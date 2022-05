« Voyag’imaginaire », festival Steampunk, 10 septembre 2022, .

« Voyag’imaginaire », festival Steampunk

2022-09-10 – 2022-09-10

Comment aurions-nous vécu notre passé si le futur était arrivé plus tôt ?

Le Steampunk allie l’univers de Jules Verne à une époque du 19 siècle inspirée par la révolution industrielle. Spectacles, artisans, animations, librairie éphémère… un évènement inédit et original au cœur de notre fort militaire du 19e siècle. Pour une immersion encore plus réaliste, n’hésitez pas à enfiler vos tenues victorienne ou rétrofuturistes !

Tarifs journée : adulte 8 € / 8-18 ans 5,50€

Pass 2 jours : adulte 12 € / 8 – 18 ans 8 €

