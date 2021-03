Voyagez AdoMIEcile – Dialogue des sens Maison des Initiatives étudiantes (MIE) – Bastille, 26 mars 2021-26 mars 2021, Paris.

Les AdoMIEcile reprennent ! Afin de vous accompagner durant cette période de crise sanitaire, la MIE lance la 2ème session des “ÀdoMIEcile “, un nouveau programme de lives organisés par Hop!Prod.

Pour ce troisième AdoMIEcile nous vous emmenons en voyage… Attachez vos ceintures et prenez la route, à la découverte de vos sens !

Laissez-vous transporter le temps d’un instant par l’univers sonore de l’auteure-interprète Céline Dessberg lors d’un showcase inédit. La musicienne est accompagnée en image par Carline et Nina de Castro, photographes.

Les photographes ont travaillé en étroite collaboration avec l’artiste musicienne pour construire une exposition de photographie en lien avec son univers musical. Le concept de « dialogue des sens » est de permettre aux artistes de mêler leurs univers et de construire une proposition artistique qui dialogue et fasse sens. Pour ce faire, nous avons investi le temps d’une journée les locaux d’un lieu parisien atypique ! Merci à Poinçon Paris, et tout particulièrement à Céleste Cluzaud pour son accueil et son investissement.

Les artistes :

Céline Dessberg fait partie des lauréats Créart’up 2021. Elle est une auteure-interprète, musicienne et compositrice qui accompagne sa voix aussi bien avec des sons électroniques qu’avec des instruments tels que le piano, la guitare et la harpe traditionnelle mongole. Ses titres doux et ses rythmes lents se voulant rassurants pour son public, portent des textes écrits en français et en anglais.

https://soundcloud.app.goo.gl/ckwffLLuKuohCm3D8

« Carline et Nina sont sœurs et photographes .

Elles vous proposent pour ce live adoMIEcile de vous laisser toucher, comme elles, par la mélancolie des vacances qui nous manquent tant. Grâce à des détails, des manies capturées et des lieux chargés de souvenirs, elles vous invitent à observer ce qui compose un voyage, bercé-es par les musiques de Céline Dessberg. »

Voici les liens :

• Carline : https://www.instagram.com/carlinepop/

• Nina : ninadecastro.com et https://www.instagram.com/_ninadecastro/

Pour plus d’informations : https://fb.me/e/2646mfTOW

Maison des Initiatives étudiantes (MIE) – Bastille 50 rue des Tournelles Paris 75003

Contact :MIE X HOPPROD https://mie.paris.fr/ https://www.facebook.com/mieparis

MIE