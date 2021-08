Bliesbruck Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck, Moselle Voyagez à travers le temps à la découverte des civilisations celtiques et romaines Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

### Partez à la découverte des vestiges de la petite ville romaine et de ses thermes publics, parcourez la grande villa de Reinheim et pénétrez dans la tombe de la Princesse de Reinheim. Admirez les collections issus des fouilles présentées dans les différents lieux d’exposition du Parc.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. Respect des gestes barrières.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

