### Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour venir visiter les thermes gallo-romains de Warcq. En cours de valorisation, le site n’est ouvert au public que deux fois par an. Découverts en 2017 par les archéologues de la cellule archéologique des Ardennes, ceux-ci seront là pour faire voyager à l’époque gallo-romaine et vous donner de nombreuses informations liées au site. Vous pouvez déjà avoir un petit aperçu de celui-ci en regardant la restitution 3D sur youtube : [[https://www.youtube.com/watch?v=cnRpwLpYP5A](https://www.youtube.com/watch?v=cnRpwLpYP5A)](https://www.youtube.com/watch?v=cnRpwLpYP5A) Le projet de valorisation du site a toujours besoin de votre soutien : [[https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/thermes-gallo-romains-a-warcq](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/thermes-gallo-romains-a-warcq)](https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/thermes-gallo-romains-a-warcq)

Gratuit. Entrée libre. Prévoir de bonnes chaussures, accès difficile pour les personnes à mobilité réduite (gros cailloux sur le site).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

