### Un membre de l’association chargé de la restauration de la Chapelle, en costume d’époque, vous fera découvrir ce patrimoine du XIIIe siècle, unique en Lorraine. Elle est en effet la dernière à avoir conservé sur le territoire lorrain ses voûtes d’origine et la seule en France à pouvoir s’enorgueillir de posséder une rosace d’une telle envergure ! NOUVEAU ! Vous pourrez (sous réserve que les travaux soient finis et le permettent) entrer dans l’ancienne habitation de la chapelle jusqu’alors fermée au public et découvrir les travaux de restauration engagés cette année. Histoire, architecture, curiosités des lieux, personnages célèbres, n’auront plus de secrets pour vous ! Découvrez _Gaspard de Pernes_ et les _graffitis_ de Libdeau, mais aussi son nouveau petit jardin d’inspiration médiévale ! La troupe des « _Noirs Chardons »_ saura vous accueillir dans son campement de mercenaires du XVe siècle. Vous pourrez découvrir avec eux l’art de combattre à cette époque ainsi que diverses armes d’hast, leur campement ainsi que leur vie quotidienne et la cuisine médiévale ! Les enfants ne sont pas oubliés ! Ils pourront découvrir et expérimenter les joies du trébuchet et de la catapulte mais ausi se mesurer à des jeux d’adresse… Plus de détails et contacts sur le site de l’association: [www.libdeau.fr](http://www.libdeau.fr) Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux: Facebook: [[https://www.facebook.com/chapellelibdeau](https://www.facebook.com/chapellelibdeau)](https://www.facebook.com/chapellelibdeau) Twitter: [[https://twitter.com/libdeau](https://twitter.com/libdeau)](https://twitter.com/libdeau)

Gratuit. Entrée libre. Une buvette sera ouverte durant ces deux jours.

