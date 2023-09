Voyageuses, Voyageurs, que veulent-ils ? Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Voyageuses, Voyageurs, que veulent-ils ? Mairie du 10e arrondissement Paris, 2 octobre 2023, Paris. Du lundi 02 octobre 2023 au vendredi 20 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 16h30

.Tout public. gratuit Coursive du 2ème étage de la mairie Une exposition en onze panneaux pour exprimer l’histoire et les espoirs des gens du voyage. Ils/elles veulent voyager, choisir leur mode de vie, être reconnu.e.s comme citoyens et citoyennes, que leurs enfants aillent à l’école, rester en bonne santé. Ils/elles veulent voir reconnaitre les persécutions dont ils/elles ont été victimes de 1940 à 1946. Ils/elles veulent en finir avec le racisme et les discriminations. Cette exposition s’inscrit dans la lutte contre l’antitsiganisme. Le vernissage aura lieu le 6 octobre à 18h30 et sera suivi de la conférence musicale à 19h15. Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact :

