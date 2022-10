Voyageuses et voyageurs, festival de films jeune public Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris Catégories d’évènement: île de France

Voyageuses et voyageurs, festival de films jeune public Musée du quai Branly Jacques Chirac, 22 octobre 2022, Paris. Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 17h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 13h00

. gratuit

Qu’est-ce qu’un voyage sinon une épopée, une grande aventure faite de rencontres, de découvertes de lieux extraordinaires, et de personnages hauts en couleur ? Rendez-vous dans la salle de cinéma du musée du quai Branly du 22 au 30 octobre 2022 pour un programme de films venus du monde entier, dès 3 ans et sur le thème du voyage. Laissez-vous embarquer dans la salle obscure vers des lieux réels ou imaginaires où l’histoire nous transporte… Car l’expérience du cinéma est aussi un voyage en soi. Partons à l’aventure avec nos voyageurs et voyageuses ! PROGRAMME : Samedi 22 octobre 2022 :

11h : Tout en haut du monde de Rémi Chayé (France / Danemark, 2015)

15h : Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki (Japon, 1986) Dimanche 23 octobre 2022 :

11h : Programme de courts métrages : La petite fabrique des nuages (Russie / Mexique / Canada)

15h : Couleur de peau miel de Laurent Boileau et Jung Sik jun (Belgique / France / Corée du Sud / Suisse, 2012) Lundi 24 octobre 2022 :

11h : Programme de courts métrages : Contes d’Afrique (Cameroun / République Démocratique du Congo / Burkina Faso / Mali / Bénin / Sénégal)

15h : Any day now de Hamzy Remedan (Finlande, 2020) Mardi 25 octobre 2022 :

11h : Tito et les oiseaux de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar, André Catoto Dia (Brésil, 2019)

15h : Le Passager de Abbas Kiarostami (Iran, 1974) Mercredi 26 octobre 2022 :

11h : Programme de courts métrages : Petites histoires d’Amérique latine (Colombie / Argentine)

15h : La tortue rouge de Michael Dudok de Wit (France / Belgique / Japon, 2016) Jeudi 27 octobre 2022 :

11h : Focus Dyana Gaye : Dewenety (Sénégal, 2006) et Un transport en commun (Sénégal, 2009)

15h : Hors-jeu de Jafar Panahi (Iran, 2006) Vendredi 28 octobre 2022 :

11h : A confirmer

15h : Muksin de Yasmin Ahmad (Malaisie, 2007) Samedi 29 octobre 2022 :

11h : L’île de Black Mor de Jean-François Laguionie (France, 2004)

15h : La Traversée de Florence Mihaile (France, 2020) Dimanche 30 octobre 2022 :

11h : Programme de courts métrages : Les contes de la mer (Allemagne, Chili, Estonie)

15h : Dersou Ouzala de Akira Kurosawa (Japon, 1975) Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/cinema/details-de-levenement/e/voyageuses-et-voyageurs https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/cinema/details-de-levenement/e/voyageuses-et-voyageurs

