Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Voyageuses et espionnes, de fabuleux destins La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Voyageuses et espionnes, de fabuleux destins La Médiathèque, 7 octobre 2021, Orléans. Voyageuses et espionnes, de fabuleux destins

La Médiathèque, le jeudi 7 octobre à 15:00

Table ronde animée par Catherine Fruchont-Toussaint (journaliste RFI) avec la participation de Fawzia Zouari, Muriel Augry et Laurence Gavron. Programme complet de l’événement [ici](https://www.orleans-metropole.fr/culture/les-voix-dorleans). En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Voix d’Orléans 2021 : carte blanche au Parlement des écrivaines francophones. La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T16:00:00

