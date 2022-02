Voyageuses 2ème escale Théâtricul, 1 avril 2022, Chêne-Bourg.

Voyageuses 2ème escale

du vendredi 1 avril au dimanche 10 avril à Théâtricul

_Ce n’est pas le but qui est important, c’est le chemin que l’on fait pour y parvenir !_ Ce nouveau spectacle du **Collectif Touche Noire** invite le public à un voyage surprenant. « _Pourquoi partir ? Et pourquoi pas ? Pour aller où ? Est-ce si important ? Pourquoi maintenant ? Pour ne plus attendre !_ » **Carole Bruhin** et **Marie Probst** ont choisi pour les accompagner dans cette nouvelle création le comédien et metteur en scène **Dimitri Anzules.** A travers le rêve du voyage, le partage, les doutes, les souvenirs, les envies et leurs différences, les deux protagonistes se préparent pour un nouveau départ. Durant les préparatifs, elles convoquent tour à tour certaines grandes voyageuses dont les récits transcendent leurs désirs ou leurs peurs. C’est en musique et en chansons que les deux comédiennes-chanteuses trouvent ensemble l’élan pour avancer dans les déserts, gravir les sommets et traverser les océans qui ne sont pas toujours où l’on croit ! Un piano, un xylophone, un ukulélé, un oeuf, une cloche… que mettront-elles encore dans leurs bagages ? Les deux aventurières vont vous embarquer dans ce voyage théâtral et musical porté par leur grande complicité qui s’accorde en mineur comme en majeur. Des chansons revisitées de Françoise Hardy, Anne Sylvestre, Lhasa ou encore Allain Leprest et également des compositions originales de Carole Bruhin. Des textes d’Ella Maillard, Alexandra David-Neel ou Blanche de Richemont ; un poème inédit de Jacques Probst et des créations du Collectif Touche Noire entre autres…

CHf 25.-/ CHF 20.- / CHF 15.-

Théâtricul 64 rue de Genève 1225 Chêne Bourg Chêne-Bourg



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:30:00;2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T21:30:00;2022-04-03T18:00:00 2022-04-03T19:30:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:30:00;2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-07T20:00:00 2022-04-07T21:30:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:30:00;2022-04-09T20:00:00 2022-04-09T21:30:00;2022-04-10T18:00:00 2022-04-10T19:30:00