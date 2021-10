Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Voyageurs du numérique La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Voyageurs du numérique La Gaîté Lyrique, 26 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 18h à 20h

Le mardi 30 novembre 2021

de 18h à 20h

Le mardi 25 janvier 2022

de 18h à 20h

Le mardi 22 février 2022

de 18h à 20h

Le mardi 29 mars 2022

de 18h à 20h

Le mardi 26 avril 2022

de 18h à 20h

Le mardi 31 mai 2022

de 18h à 20h

Le mardi 28 juin 2022

de 18h à 20h

gratuit

Initiation à la programmation informatique Apprendre à coder et créer sa première animation ou son premier jeu : voici l’incroyable mission à mener grâce aux Voyageurs du numérique ! Les Voyageurs du numérique, membres de la communauté issue de l’initiative de l’O.N.G. Bibliothèques Sans Frontières, animent des ateliers d’initiation à la programmation informatique et aux enjeux du numérique. Apprentissage de différents codes informatiques, création de jeux 2D ou autres initiations à la programmation, ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, quel que soit le niveau en informatique. — Devenez bénévole, rejoignez les Voyageurs du numérique ! ‍‍ Les Voyageurs du Numérique ont besoin de vous pour venir agrandir leurs rangs et accompagner les petits et les grands de votre quartier, ville ou village dans la prise en main et la compréhension des outils numérique : de l’utilisation de la souris à la création d’un site Internet, du dénichage de fausses informations à la création d’un bon mot de passe, de la conception d’un jeu vidéo à la protection des données personnelles. Nous vous proposons deux missions : Animateur Voyageurs du Numérique, vous souhaitez animer des ateliers pour aider les gens proches de chez vous à l’utilisation des outils numériques. https://voyageursdunumerique.org/wp-content/uploads/2018/10/Bénévole_VDN_animateurVDN.pdf Créateur de ressources pédagogiques, vous êtes plein de créativité et voulez partager vos idées d’activités avec l’ensemble de la communauté. https://voyageursdunumerique.org/wp-content/uploads/2018/10/Bénévole_VDN_concepteur_activités-1.pdf Nos équipes de coordinateurs régionaux vous forment, vous mettent en lien avec des structures qui accueillent des ateliers Voyageurs du Numérique, vous accompagnent dans la mise en place de vos premières activités et organisent des temps d’échange avec les autres clubs de votre région. Toutes les ressources nécessaires à l’animation de vos premiers ateliers sont disponibles dans notre bibliothèque d’activités ! ➡️ https://voyageursdunumerique.org/les-ressources/ + D’INFOS : https://gaite-lyrique.net/evenement/voyageurs-du-numerique ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Gratuit Auditorium de la Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 PARIS Animations -> Conférence / Débat La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/evenement/voyageurs-du-numerique https://www.facebook.com/vdngaite/?ref=page_internal https://twitter.com/gaitelyrique Animations -> Conférence / Débat

