Voyages sonores: L’Eldorado Musée d’histoire des sciences Genève, samedi 27 avril 2024.

Voyages sonores: L’Eldorado Un conte raconté par un violoncelle, un piano et une voix humaine, à venir écouter en famille ou entre amis. Samedi 27 avril, 14h30 Musée d’histoire des sciences CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:30:00+02:00 – 2024-04-27T15:30:00+02:00

L’Eldorado, la portée vers les étoiles, est la suite du conte La Sonate du grain de sable. Rémi et son pote Solam, le piano, continuent de déambuler dans le monde de la Musique. La route est longue et parsemée d’obstacles faits de do, ré, mi, fa, sol, la et si.

Des brèves démonstrations scientifiques avant le récital vous permettront de comprendre comment les sons enchantent, ou pas, vos oreilles.

Auteur : Adrian Rachieru

Compositions musicales et piano: Lee Maddeford

Violoncelle: Joëlle Mauris

Comédien: Michel Rossy

Production 2024: Compagnie vidARciTa

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs [{« type »: « phone », « value »: « 022.418.50.60 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

