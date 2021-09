Volx Volx Alpes-de-Haute-Provence, Volx #VOYAGES SONORES 3 – AHAMADA SMIS « AIR » + guests : Sam Karpienia et Anass Zine Volx Volx Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Volx

#VOYAGES SONORES 3 – AHAMADA SMIS « AIR » + guests : Sam Karpienia et Anass Zine Volx, 1 octobre 2021, Volx. #VOYAGES SONORES 3 – AHAMADA SMIS « AIR » + guests : Sam Karpienia et Anass Zine 2021-10-01 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-01 20:30:00 20:30:00 Ecomusée de l’Olivier Ancienne route de Forcalquier RD13

Volx Alpes de Haute-Provence Volx EUR 15 15 Né dans la culture hip-hop, dès les débuts des années 90, Ahamada Smis se l’est approprié en y ajoutant le fruit de sa quête vers ses racines comoriennes et africaines. lepetitribier@gmail.com +33 6 06 86 04 83 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Volx Autres Lieu Volx Adresse Ecomusée de l'Olivier Ancienne route de Forcalquier RD13 Ville Volx lieuville 43.89016#5.84293