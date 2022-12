VOYAGES – PARCOURS MUSICAL À VOTRE RYTHME Mirecourt, 6 novembre 2022, Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt.

2022-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-16 18:00:00 18:00:00

5 EUR

Partez de Mirecourt et du violon, fabriqué ici à partir du 18e siècle, pour des histoires de musique… Sur votre chemin, vous rencontrerez des luthiers, des archetiers, des compositeurs et des musiciens d’hier et d’aujourd’hui. À travers votre parcours, multipliez les expériences : écoutez, observez, touchez, essayez les instruments… Un beau voyage en perspective. L’expérience est au cœur de votre itinérance : établi tactile pour découvrir les étapes de la fabrication des instruments, instrument à essayer, écoute, … Munis d’un casque audio et d’un livret d’accompagnement, installez-vous pour visionner des vidéos et écouter les morceaux de musique proposés au fil du parcours.

Réservation au musée de la Lutherie et de l’Archèterie au 03 29 37 81 59 ou à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs au 03 29 37 01 01

Les visites de groupes sont possibles en dehors de ces horaires, uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs ou au musée de la lutherie.

resamusee@gmail.com +33 3 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/

Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Françaises, Cours Stanislas, Mirecourt

