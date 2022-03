Voyages d’image – Lecture musicale et dédicace Marseille, 26 mars 2022, Marseille.

Voyages d’image – Lecture musicale et dédicace Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille

2022-03-26 – 2022-03-26 Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

L’artiste marseillais pose au fil de ses photos et de ses textes la beauté du monde, la couleur des lumières, comme un acte de révolte, une affirmation d’espoir. En ces temps d’incertitudes, de pessimisme, de nostalgie du passé, l’image est son expression, sa voix. En contrechamp de ses photos, il compose de courts textes poétiques. Une volonté de déclencher le rêve, de caresser l’espérance, de cultiver la générosité, de donner : à voir, à entendre, lire et penser… Les Voyages d’Images de François Mouren-Provensal sont une contemplation simple et généreuse.



À l’issue de la rencontre, François Mouren-Provensal proposera une séance de dédicaces de ses ouvrages

Au Rebord du Monde, consacré à la mer et aux mouvances de l’horizon, rêverie contemplative d’un jour imaginé.

Au Cœur du Monde, baguenaude de la Méditerranée jusqu’aux Alpes, au long de ce pays dont il porte le nom : la Provence.

et d’un troisième volume, à paraître en mars, qui évoquera les montagnes encore provençales, les Alpes du Sud.

Lecture des textes et projection de photos de François Mouren-Provensal, accompagné à la guitare par Axel Mattei.

https://www.amisdesaintvictor.com/

L’artiste marseillais pose au fil de ses photos et de ses textes la beauté du monde, la couleur des lumières, comme un acte de révolte, une affirmation d’espoir. En ces temps d’incertitudes, de pessimisme, de nostalgie du passé, l’image est son expression, sa voix. En contrechamp de ses photos, il compose de courts textes poétiques. Une volonté de déclencher le rêve, de caresser l’espérance, de cultiver la générosité, de donner : à voir, à entendre, lire et penser… Les Voyages d’Images de François Mouren-Provensal sont une contemplation simple et généreuse.



À l’issue de la rencontre, François Mouren-Provensal proposera une séance de dédicaces de ses ouvrages

Au Rebord du Monde, consacré à la mer et aux mouvances de l’horizon, rêverie contemplative d’un jour imaginé.

Au Cœur du Monde, baguenaude de la Méditerranée jusqu’aux Alpes, au long de ce pays dont il porte le nom : la Provence.

et d’un troisième volume, à paraître en mars, qui évoquera les montagnes encore provençales, les Alpes du Sud.

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille

dernière mise à jour : 2022-03-04 par