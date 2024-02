Voyages dans la cour des quatre saisons Saint-André-les-Vergers, mardi 20 février 2024.

Voyages dans la cour des quatre saisons Saint-André-les-Vergers Aube

Voyages dans la cour des quatre saisons est la rencontre entre un film d’animation et deux musiciens.

Dans une cour d’immeuble, un arbre trône. Il s’habille du temps qui passe et chaque saison invite à entrer par une fenêtre… De tableau en tableau, on plonge dans les dessins et les images animés. On découvre un panel de lumières, de textures et de couleurs…

Sur scène, les musiciens accompagnent la projection avec une musique teintée des folklores du monde et un instrumentarium riche et varié pour prêter leurs voix aux images.

Voyages dans la cour des quatre saisons nous ouvre les portes d’univers poétiques qui parlent de découvertes, de voyages, de rêves et de nature. C’est une invitation à s’évader du quotidien, un instant privilégié où les images et la musique se mêlent et se répondent.



Distribution

Création visuelle Anne Moret, Yuna Moret et Emmanuel Gioux

Création sonore et interprétation Anne Moret et Julien Grenier



Un chef d’œuvre produit par deux musiciens touche-à-tout de génie, Anne Moret et Julien Grenier

Libération champagne Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 19:30:00

fin : 2024-02-20

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

L’événement Voyages dans la cour des quatre saisons Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne