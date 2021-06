Nantes Planétarium Loire-Atlantique, Nantes Voyages à travers l’impossible Planétarium Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Voyages à travers l’impossible Planétarium, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nantes. 2021-07-21 tous les jours à 18h

Horaire : 18:00 18:30

Gratuit : oui Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.Pas de réservation. tous les jours à 18h Voyages à travers l’impossible Images : Ralph Heinsohn, Rocco Helmchen, Tobias WiethoffMusique : Tim Heinrich, Johannes kraas Cette production audiovisuelle propose une expérience immersive, propre à ce que permet le dôme du planétarium. L’écriture de Jules Verne guide le spectateur dans un voyage extraordinaire… un voyage vers l’impossible… un voyage artistique, visuel, sonore, poétique, dans l’univers de l’écrivain, teinté d’une touche de modernité apportée par l’imagination débordante des trois artistes… Le propos n’est pas d’adapter l’œuvre de Jules Verne, mais bien de s’en inspirer pour créer une expérience unique et inédite. « Laissez-moi donc vous dire […] que vous ne regretterez pas le temps passé […]. Vous allez voyager dans le pays des merveilles. L’étonnement, la stupéfaction seront probablement l’état habituel de votre esprit. » (Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers.) Durée : 30 min. environ Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021) Planétarium 8 Rue des Acadiens Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

