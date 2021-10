Voyages à travers l’Europe jusqu’au Maroc Médiathèque Micheline Réau, 29 octobre 2021, Naintré.

Voyages à travers l’Europe jusqu’au Maroc

Médiathèque Micheline Réau, le vendredi 29 octobre à 20:00

Embarquez pour un voyage sonore de l’Islande à la Turquie en passant par la Finlande les Pays Baltes, la grande Pologne puis plongez plein sud à travers les Balkans pour découvrir la Grèce et la Turquie ! Vous poursuivrez votre voyage vers le Maroc au coeur des cités impériales de Fès et de Meknès. La compagnie Tam A Tam vous offre un instant de détente partagé où chacun.e pourra se laisser aller à une expérience sonore sensible et inédite. A l’issue de l’écoute, nous ferons escale au Maroc avec une dégustation de petits gâteaux marocains concoctés par l ‘association « la Barque » et un moment de rencontre et d’échange avec la compagnie Tam A Tam autour des voyages, de vos voyages….

Sur inscription

Voyage sonore

Médiathèque Micheline Réau avenue Jean Jaurès Naintré Naintré Vienne



