Voyages à travers le temps Château de Mascaraàs, 18 septembre 2021, Mascaraàs-Haron.

Voyages à travers le temps

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Mascaraàs

### Visite commentée des extérieurs et intérieurs du château historique et exposition autour du thème des voyages. Visite commentée du château historique et exposition d’éditions originales et rares de récits ou de comptes-rendus de voyageurs historiques importants tels que Montaigne (Italie), Dumont d’Urville (Tour du Monde), Lamartine (Orient), etc.; le tout accompagné de cartes, d’atlas, d’albums et de guides touristiques du XVIIe au XIXe siècles.

Tarif : 5 €/personne; gratuité jusqu’à 16 ans

Château de Mascaraàs Château de Mascaraàs, 64330 Mascaraàs-Haron Mascaraàs-Haron Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

