Voyages à dos de Long Ma Halle de la Machine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Voyages à dos de Long Ma Halle de la Machine, 19 avril 2022, Toulouse. Voyages à dos de Long Ma

du mardi 19 avril au dimanche 8 mai à Halle de la Machine

### La saison des géants Pour la première fois, le cheval-dragon Long Ma embarque des voyageurs à bord de son temple de voyage inspiré de l’architecture de la Cité interdite. Une place de choix pour arpenter un quartier en mutation et croiser à 10 mètres de haut, Astérion le Minotaure et ses hôtes. C’est un véritable chassé-croisé de géants ! ### Plus d’infos [Site web de la Halle de la Machine](https://www.halledelamachine.fr/) ![]() ### Infos pratiques Du 19 avril au 8 mai 2022 Durée 30mn Sur la Piste des Géants **Non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)** **Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés**

9,50€ / 7€ / 5€

Culture Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T23:59:00;2022-05-01T00:00:00 2022-05-01T23:59:00;2022-05-02T00:00:00 2022-05-02T23:59:00;2022-05-03T00:00:00 2022-05-03T23:59:00;2022-05-04T00:00:00 2022-05-04T23:59:00;2022-05-05T00:00:00 2022-05-05T23:59:00;2022-05-06T00:00:00 2022-05-06T23:59:00;2022-05-07T00:00:00 2022-05-07T23:59:00;2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle de la Machine Adresse 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Halle de la Machine Toulouse Departement Haute-Garonne

Halle de la Machine Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Voyages à dos de Long Ma Halle de la Machine 2022-04-19 was last modified: by Voyages à dos de Long Ma Halle de la Machine Halle de la Machine 19 avril 2022 Halle de la Machine Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne