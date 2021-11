Colombiers Colombiers Colombiers, Hérault VOYAGER PLUS RESPONSABLE Colombiers Colombiers Catégories d’évènement: Colombiers

Hérault

VOYAGER PLUS RESPONSABLE Colombiers, 3 décembre 2021, Colombiers. VOYAGER PLUS RESPONSABLE Colombiers

2021-12-03 – 2021-12-03

Colombiers Hérault Colombiers Auteure du blog « L’Atelier Bucolique » et journaliste indépendante, Audrey Baylac pose un regard nouveau sur le voyage. Face à la problématique du tourisme de masse et à son impact sur l’environnement, elle invite les esprits voyageurs à faire le choix de privilégier des vacances écologiques. Elle propose des inspirations de voyages dans une véritable démarche de slow tourisme, durable et responsable.

Comme l’exprimait si bien Marcel Proust, « le seul, le vrai, l’unique voyage, est de changer de regard ».

Entrée soumise au pass sanitaire

Réservation au 04 67 32 88 77 Auteure du blog « L’Atelier Bucolique » et journaliste indépendante, Audrey Baylac pose un regard nouveau sur le voyage. Face à la problématique du tourisme de masse et à son impact sur l’environnement, elle invite les esprits voyageurs à faire le choix de privilégier des vacances écologiques. +33 4 67 32 88 87 Auteure du blog « L’Atelier Bucolique » et journaliste indépendante, Audrey Baylac pose un regard nouveau sur le voyage. Face à la problématique du tourisme de masse et à son impact sur l’environnement, elle invite les esprits voyageurs à faire le choix de privilégier des vacances écologiques. Elle propose des inspirations de voyages dans une véritable démarche de slow tourisme, durable et responsable.

Comme l’exprimait si bien Marcel Proust, « le seul, le vrai, l’unique voyage, est de changer de regard ».

Entrée soumise au pass sanitaire

Réservation au 04 67 32 88 77 dom

Colombiers

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Colombiers, Hérault Autres Lieu Colombiers Adresse Ville Colombiers lieuville Colombiers