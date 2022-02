Voyager légers, un spectacle d’Emprise directe Théâtre de l’Allegria, 23 avril 2022, Le Plessis-Robinson.

Date et horaire exacts : Du samedi 23 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 :

dimanche

de 15h00 à 17h00

samedi

de 21h00 à 23h00

samedi

de 17h30 à 19h00

payant

Plus qu’une chorale, l’ensemble vocal polyphonique Emprise Directe rassemble des chanteurs-acteurs amateurs de la chanson francophone autour d’une équipe artistique professionnelle. Il interprète avec enthousiasme et émotion des chansons issues d’univers artistiques variés d’auteurs-compositeurs de la scène française d’hier et d’aujourd’hui.

Voyageons légers, mais riches de notre histoire…

Cette année, notre projet embarque dans l’univers des deux artistes auteurs-compositeurs-interprètes, Lili Cros et Thierry Chazelle.

À l’image du chœur, ils rayonnent de leur humanité et leur engagement, de la première note, du premier sourire, au dernier souffle de chaque chanson.

Amoureux de la voix, des textes et des hommes, le couple exprime des réalités de cette vie que nous traversons tous et abordent des sujets plus sensibles aussi, sur les injustices, abus et drames de notre monde actuel, toujours avec pudeur, décalage et poésie.

La gouaille et la sensibilité de Thierry Chazelle et la drôlerie émouvante et décalée de Lili Cros nous bouleversent et nous font rire.

Avec eux, sur scène, des hommes et des femmes, portés par la voix unique et multiple d’un chœur, chantent les racines, la révolte, la solitude, la joie et l’union.

Embarquons ensemble !

Théâtre de l’Allegria 1 place Jane-Rhodes Le Plessis-Robinson 92350

Contact : 0663691638 emprisedirecte@gmail.com https://www.facebook.com/emprisedirecte

Concert;Musique;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

