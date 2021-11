Châtellerault La cabane à sucre... d'orge Châtellerault, Vienne Voyager dans le temps La cabane à sucre… d’orge Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

L’animation se déroulera en temps : – présentation du site à l’appui de photos et objets qui témoigenront de la vie quotidenne, artisanale et culturelle. Un focus culturel portera sur les divinités Epona et Appolon et les lieux religieux. – un atelier mosaïque sera proposé à l’issue de la présentation du site : accueil de 5 participants maximum

Gratuit, pass sanitaire obligatoire

l’Association pour la Sauvegarde du Site Archéologique du Vieux Poitiers vous invite à découvrir le site gallo-romain du Vieux Poitiers (vie quotienne, culture et artisanat). La cabane à sucre… d’orge Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

