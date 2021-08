Voyager avec une carte pour ne pas perdre le nord Médiathèque Ormédo – Orvault, 21 septembre 2021, Orvault.

2021-09-21

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non

Qui sait ouvrir et fermer une carte IGN sans s’énerver pour trouver le bon sens du pliage ? Il est tellement plus simple de charger sur nos téléphones une application GPS. Et pourtant qu’elles sont riches d’enseignements les cartes topographiques ! Benoît ALBERT, libraire de La Géothèque à Nantes, géographe et passionné de voyages et randonnées, nous fait découvrir les richesses des informations cartographiques. Et si nos voyages commençaient avec la lecture d’une carte ?

Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault