Voyager autrement : partir à vélo | Conversation Fouesnant, 2 avril 2022

3e lieu – l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-04-02 – 2022-04-02 3e lieu – l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère

Conversation avec Bob Lann, amateur de vélotourisme

Les vacances d’été sont en vue !

Vous envisagez de partir quelques jours à vélo et vous auriez besoin de conseils pour vous y préparer et profiter pleinement de cette expérience ?

Avec la complicité d’un amateur de vélotourisme, Bob Lann, qui est parti en 2021 depuis Pleuven jusqu’au Pays Basque, nous vous proposons une rencontre autour de cette thématique qui permet de relier bien-être, écologie et dépaysement ! Les amateurs de trajets à vélo longue distance sont également les bienvenus s’ils souhaitent partager leur expérience et transmettre leurs conseils et astuces.

margaux.bonnet@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/

3e lieu – l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

