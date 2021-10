Voyageons en terre Bio Ville de Guichen, 4 octobre 2021, Guichen.

Du 4 au 10 octobre, tous les acteurs de la bio sur Guichen Pont-Réan vous invitent à voyager dans leur univers ! Une semaine d’animations, d’événements, de rencontres et d’échanges dans un ambiance sympa pour vous faire (re)découvrir des producteurs du coins et des produits de qualité. Elle s’achèvera en beauté par le marché Festiv’Bio ! – Le marché bio du jeudi 7 octobre s’anime : 15 exposants, des dégustations, des démonstrations et de la musique ! Et la présence du Repair Café ! – Diffusion du documentaire « Être avec les abeilles » au Cinéma le Bretagne le jeudi 7 octobre ) 20h30 – Atelier cuisine pour adultes le samedi 9 octobre – Gratuit sur inscription par SMS au 06 68 06 28 56. – Du bio dans les assiettes au resto : L’Hôtel-restaurant le Commerce à Guichen, Le Marin’Boël à Pont-Réan, La Crêperie du Moulin à Pont-Réan… vous concoctent, spécialement pour l’occasion, des menus et plats bios ! – Les commerçants se mettent aussi à la fête : animations et semaine spéciale aux magasin Au Goût du bio et à l’Hyper U – Festiv’Bio – le temps fort annuel de l’association Culture Bio. Samedi 9 octobre : visites d’exploitations bio à vélo (sur inscription) Dimanche 10 octobre, de 10h à 18h – Au jardin bio – grand marché des producteurs bios et locaux et animations Tout le programme et les contacts sur : [www.guichenpontrean.fr](https://www.guichenpontrean.fr/agenda/voyageons-en-terre-bio/)

