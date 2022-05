Voyageons dans l’Espace

2022-08-05 – 2022-08-27 Notre mascotte Miro vous embarque dans un voyage jusqu’aux confins de l’Espace. Cette exposition Made in Micro-Folie vous présentera les secrets de l’Univers et de notre système solaire.

Tout public – En accès libre sur les horaires de la Micro-Folie

