Voyage Yoga Méditation La Chapelle-sur-Dun, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Chapelle-sur-Dun.

Voyage Yoga Méditation 2021-07-08 – 2021-07-08 Terre d’Accord, jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux, 309 Sentier Cauvillaise

La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Atelier de marche méditative, hatha yoga dans le parc de Terre d’Accord en lien avec les éléments et les sculptures et relaxation profonde et régénérative de yoga nidra

Isabelle Perrier, professeur de yoga certifiée, vous emmènera dans une marche méditative à la découverte du jardin de Terre d’Accord, si le temps est de la partie elle vous accompagnera dans une pratique de hatha yoga centrée sur le souffle, l’ancrage, l’exploration du corps dans des mouvements statiques ou fluides. Elle vous encouragera à vous relier à vos sensations corporelles et émotionnelles et à sentir le souffle du vivant vous traverser en lien avec les énergies des éléments et des sculptures. Le voyage se terminera dans la Grange de Terre d’Accord, à 150 m du parc avec une pratique de yoga nidra, relaxation profonde régénérative. L’atelier donne accès à une promenade libre du jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux et de son atelier.

En cas de mauvais temps, l’atelier se déroulera dans la Grange de Terre d’Accord, à 150 m du jardin.

Atelier de marche méditative, hatha yoga dans le parc de Terre d’Accord en lien avec les éléments et les sculptures et relaxation profonde et régénérative de yoga nidra

Isabelle Perrier, professeur de yoga certifiée, vous emmènera dans une marche…

Atelier de marche méditative, hatha yoga dans le parc de Terre d’Accord en lien avec les éléments et les sculptures et relaxation profonde et régénérative de yoga nidra

Isabelle Perrier, professeur de yoga certifiée, vous emmènera dans une marche méditative à la découverte du jardin de Terre d’Accord, si le temps est de la partie elle vous accompagnera dans une pratique de hatha yoga centrée sur le souffle, l’ancrage, l’exploration du corps dans des mouvements statiques ou fluides. Elle vous encouragera à vous relier à vos sensations corporelles et émotionnelles et à sentir le souffle du vivant vous traverser en lien avec les énergies des éléments et des sculptures. Le voyage se terminera dans la Grange de Terre d’Accord, à 150 m du parc avec une pratique de yoga nidra, relaxation profonde régénérative. L’atelier donne accès à une promenade libre du jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux et de son atelier.

En cas de mauvais temps, l’atelier se déroulera dans la Grange de Terre d’Accord, à 150 m du jardin.

dernière mise à jour : 2021-06-19 par