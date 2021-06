Voyage voyages à Lille : visites guidées insolites ! Hôtel de ville de Lille, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Lille.

du lundi 5 juillet au mardi 31 août à Hôtel de ville de Lille

(Re) découvrez votre ville à travers un programme estival riche et inédit ! Évadez-vous un instant lors d’explorations express, insolites ou artistiques en compagnie d’un médiateur ou d’un guide- conférencier. L’architecture et le patrimoine n’auront plus de secret pour vous ! Réservez vite votre visite gratuite sur [voyage.lille.fr](https://voyages.lille.fr/event/ete) ! * **Voyages flash** [Archi express : la gare Lille Flandres](https://voyages.lille.fr/event/ete/1876) [Archi express : la gare Lille-Europe](https://voyages.lille.fr/event/ete/1881) [Archi express : la Vieille Bourse](https://voyages.lille.fr/event/ete/1890) [Passer par la porte](https://voyages.lille.fr/event/ete/1894) * **Voyages aux jardins** [Le plein de nature le jardin des géants](https://voyages.lille.fr/event/ete/1892) [Le plein de nature le jardin Vauban](https://voyages.lille.fr/event/ete/1893) [Partage de savoirs au jardin des plantes](https://voyages.lille.fr/event/ete/1901) [Danse avec … les plantes](https://voyages.lille.fr/event/ete/1925) * **Voyages dans les quartiers** [Lille Sud de la cité des fleurs aux fleurs de Lille](https://voyages.lille.fr/event/ete/2001) [Saint-Maurice Pellevoisin](https://voyages.lille.fr/event/ete/2002) [Le quartier Saint-Sauveur](https://voyages.lille.fr/event/ete/2004) [Architecture et couleurs de Fives](https://voyages.lille.fr/event/ete/2114) * **Voyage à 360 degrés** [Le beffroi de l’hôtel de ville](https://voyages.lille.fr/event/ete/1451) * **Voyages insolites** [Les secrets du cœur de Lille en 10 énigmes](https://voyages.lille.fr/event/ete/1450) [Visite surprise](https://voyages.lille.fr/event/ete/1895) [Lille, terre de tournages](https://voyages.lille.fr/event/ete/1902) [Visite croquée voyage à Wazemmes](https://voyages.lille.fr/event/ete/1864) [Visite photographiée : objectif Euralille](https://voyages.lille.fr/event/ete/1897)

Visite gratuite, avec inscription

Cette année encore la Ville de Lille et ses partenaires ont imaginé pour vous, en juillet et en août, un été voyageur.

