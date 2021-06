Voyage Voyage au Musée d’histoire naturelle de Lille ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille.

du samedi 3 juillet au jeudi 26 août

**Voyage, Voyages en bref.** Cet été à Lille, prenez le large…tout près de chez vous ! Cette année encore la Ville de Lille et ses partenaires ont imaginé pour vous, en juillet et en août, un été voyageur. Un voyage hors du quotidien, à la redécouverte de votre ville, de ses espaces publics, de ses lieux de culture, de sport, de ses sites de nature. Un voyage fait d’aventures, d’initiations et d’expériences nouvelles, pour faire de belles rencontres, avec soi et avec les autres. Enfants, jeunes, familles, adultes, seniors : des activités sont prévues pour tous ! Elles sont gratuites pour les Lillois, Hellemmois et Lommois. N’oubliez pas de vous inscrire pour vous garantir de bonnes conditions d’accueil, dans la limite des places disponibles. Avec « Voyage, Voyages » embarquez pour une saison d’évasion à Lille ! ### La programmation : * **ATELIERS « les petits labos de l’été »** Mercredi 7, 21, 28 juillet et 25 août à 10h30 Ateliers destinés aux enfants de 7 à 12 ans Viens découvrir et expérimenter les Sciences au musée : crée un insecte articulé, une toupie colorée, un monstre qui sort de ton imagination ou encore ton propre cristal ! [Gratuit sur réservation](https://voyages.lille.fr/event/ete/1586) – Nombre de places limitées * **ATELIERS HORS LES MURS – ST SAUVEUR : « Les petits labos de l’été »** Jeudi 8, 15, 22 et 29 juillet & 26 août à 14h30 Ateliers destinés aux enfants de 7 à 12 ans Le musée te fait découvrir les sciences en expérimentant avec ses petits labos hors les murs : tu pourras y créer ton propre moulage de fossile ! [Gratuit sur réservation](https://voyages.lille.fr/event/ete/1589) – Nombre de places limitées * **NUIT DES MUSEES !** Samedi 3 juillet de 18h à 00h Dinosaures, mammifères et momies du musée prennent-ils vie à la tombée du jour ? Venez le découvrir pendant la nuit des musées ! Venez découvrir la chorale « La Grande Barrière de Chorale » et profitez d’une visite inoubliable des lieux uniquement à la lueur de vos lampes de poches et de vos téléphones. _Déroulé de la soirée :_ Dès 18h : visite du musée et de l’expo 20h – 21h30 : « La Grande Barrière de Chorale » 21h30 – 00h : Visite à la lampe torche Gratuit – sans réservation * **RENCONTRES NATURALISTES : « notre région en été »** Dimanche 4 juillet à 16h Que peut-on observer dans notre région au fil des saisons ? Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste de métier, vous fait partager la vie de la faune locale, des insectes aux grands mammifères. Découvrez la biodiversité de notre région à travers une projection de ses photographies qu’il commentera avec humour et passion, appuyée d’un tas d’anecdotes cueillies sur le terrain ! [Gratuit – réservation conseillée](https://voyages.lille.fr/event/ete/1762) * **C’EST MON PATRIMOINE** Samedi 24 juillet à 16h30 Informations à venir ! * **VISITES GUIDEES – Exposition Ni Méchant Ni gentil !** Tous les dimanches de 10h30 à 11h30 (hormis le premier du mois) Et si le loup n’était ni méchant , ni gentil ? Et si le loup était juste un loup, juste un animal qui fait ce qu’il doit faire pour survivre ? L’exposition propose de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage (qui peut être méchant ou gentil) et celui de la nature où le loup est un animal (qui n’est Ni méchant Ni gentil). [Gratuit](https://voyages.lille.fr/event/ete/2026) [– réservation conseillée](https://voyages.lille.fr/event/ete/2026) (nombre de places limitées)

Profitez de la saison estivale pour un « Voyage Voyage » au musée d’histoire naturelle de Lille !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00;2021-07-04T16:00:00 2021-07-04T17:30:00;2021-07-08T08:00:00 2021-07-08T08:30:00;2021-07-15T08:00:00 2021-07-15T08:30:00;2021-07-22T08:00:00 2021-07-22T08:30:00;2021-07-24T16:30:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T08:30:00;2021-08-05T08:00:00 2021-08-05T08:30:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T08:30:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T08:30:00;2021-08-26T08:00:00 2021-08-26T08:30:00