Cluster agricole d’Herzégovine – Old Herzegovina, Slow Food Trebinje, Herzegovina, Museum of Herzegovina, Photo-Cinema Club Trebinje et PI Center of High Schools Trebinje ont mis en œuvre le projet « Voyage virtuel sur les traces des ancêtres » au cours des 7 derniers mois, comme soutien local à l’événement international Terra Madre. L’objectif général du projet était d’attirer l’attention du public, et en particulier des jeunes, sur la valeur du patrimoine alimentaire de l’Herzégovine orientale. Pendant 6 mois, diverses activités ont été menées à cette fin, dont nous distinguons : conférence introductive du Musée d’Herzégovine sur le patrimoine alimentaire de notre région, concours photo sur le patrimoine alimentaire de l’Herzégovine orientale, atelier de cuisine sur la préparation de plats modernes à partir d’ingrédients locaux pour les élèves du Lycée Trebinje. Journées portes ouvertes des petits producteurs pour la promotion médiatique du tourisme rural, 5 ateliers locaux dans le but de définir des activités au niveau local et régional, et une table ronde « Food Heritage of East Herzegovina » – Analyse de la situation, des opportunités et des attentes. La manifestation finale du projet sera organisée le 3 juillet 2021 au Musée d’Herzégovine, où les 60 meilleures photos soumises au concours seront exposées, des prix seront remis aux meilleurs, une dégustation de plats de produits indigènes et la présentation d’une carte promotionnelle en ligne de petits producteurs.

