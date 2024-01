Voyage vibratoire Quartier Urcuray Hasparren, samedi 27 janvier 2024.

Voyage vibratoire Quartier Urcuray Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:30:00

fin : 2024-01-27 21:00:00

Je vous propose un voyage Vibratoire avec des gongs, bols tibétains, bols de cristal, une harpe de cristal, tambours, chant et bien d’autres instruments. Le voyage vibratoire a un grand pouvoir de détente, de libération, de régénération en agissant sur toutes les cellules de votre corps : au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel.

Quartier Urcuray Foyer rural

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de Tourisme Pays Basque