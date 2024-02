Voyage vibratoire Aincille, vendredi 8 mars 2024.

Voyage vibratoire Aincille Pyrénées-Atlantiques

Avec des gongs, bols tibétains, bols de cristal, une harpe de cristal, tambours, voix et bien d’autres instruments.

Le voyage vibratoire a un grand pouvoir de détente ,de libération, en agissant sur toutes les cellules de votre corps au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. La vibration des sons vient augmenter vos capacités d’auto guérison et ré accorder votre corps, tel un instrument de musique. Cette séance peut vous permettre :

-De venir calmer la boucle du mental, de libérer du stress et créer un état de relaxation profonde.

-De retrouver un état de paix intérieure et un alignement

-D’augmenter vos capacités de créativité et d’ Intuition

– De renforcer votre système immunitaire

– D’augmenter vos capacités de concentration

– D’améliorer votre qualité de sommeil et de digestion

Amener un tapis ou un matelas de sol épais et confortable ainsi qu’une couverture. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

Salle Lasparnia

Aincille 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eparilusyan@yahoo.fr

L’événement Voyage vibratoire Aincille a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Pays Basque