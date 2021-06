Voyage vers l’Est Maison musee Ivan Bruschi, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arezzo.

Voyage vers l’Est

Maison musee Ivan Bruschi, le samedi 3 juillet à 21:00

Source du texte 1185 / 5000 Résultats de traduction L’événement représente une étude intéressante de l’exposition temporaire « L’Orient à la maison. Œuvres de la collection de Frederick Stibbert », qui seront visibles dans notre musée jusqu’au 17 octobre 2021, né de la collaboration avec le Musée Stibbert de Florence. Dans les salles d’exposition de la Casa Bruschi, dans une rencontre-dialogue avec la collection éclectique du célèbre antiquaire d’Arezzo, des pièces précieuses et originales de l’armurerie de Frederick Stibbert et de sa maison. . .le musée est visible : mobilier et peintures qui montrent le goût de l’égyptomanie, mobilier incrusté de nacre, flanqué d’objets en métaux gravés et émaillés pour documenter l’art islamique et, à la fin de l’exposition, une large sélection d’œuvres d’art de Chine et du Japon. Dans la soirée du samedi 3 juillet à partir de 21h, avec trois visites avec un nombre limité de places, pour l’urgence sanitaire, à 21h, 21h40 et 22h20, les visiteurs seront accompagnés dans une visite guidée de l’exposition et de suivre un intéressant in-analyse de profondeur avec lectures théâtrales interprétées par un acteur professionnel. La soirée se terminera à 23h00.

Le coût du billet est de 3,00 euros par personne. Le nombre maximum de visiteurs permis pour chaque visite (trois visites programmées) est de 8 personnes. Réservation requise.

La soirée est consacrée à l’exposition temporaire « L’Orient à la maison. Œuvres de la collection de Frederick Stibbert », avec visites guidées et lectures théâtrales.

Maison musee Ivan Bruschi Corso Italia 14, 52100 Arezzo Arezzo



